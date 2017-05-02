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Строители метро повредили газопровод в центре Оттавы

Происшествия
2 мая, 23:56 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Аварийные службы города заявили, что продолжают устранять "крупную утечку газа", в связи с чем в пострадавшей части Оттавы временно перекрыто газоснабжение

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ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Строители легкого метрополитена повредили газопровод в центре Оттавы, из-за чего в канадской столице были эвакуированы люди из нескольких кварталов. Об этом сообщила Кэтрин Киис, представительница компании Rideau Transit Group, занимающейся прокладкой транспортной линии в этой части города.

"Во время работ на улице Куин один из наших субподрядчиков повредил газопровод", - сказала она. Подробностей она пока не привела, так как все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в мэрии Оттавы сообщал, что ЧП не связано с работами по строительству туннелей легкого метро. Официальные представители мэрии на данный момент лишь подтвердили, что в центре столицы произошло ЧП, связанное с утечкой газа, и "что все люди в данном районе должны строго следовать указаниям специальных служб".

Аварийные службы города заявили, что продолжают устранять "крупную утечку газа", в связи с чем в пострадавшей части Оттавы временно перекрыто газоснабжение.

Как ранее передал корр. ТАСС, утечка газа произошла буквально через улицу от национального парламента. В районе ЧП для движения автомобильного транспорта и пешеходов частично закрыты улицы Бэнк, Куин, О'Коннор, Спаркс и Альберт - всего четыре квартала. Здесь расположены бизнес-центры, банки, сувенирные магазины, а также приемная премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В этом районе были эвакуированы люди из окрестных зданий. Из-за перекрытия улиц в центре Оттавы возникли огромные автомобильные заторы.

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