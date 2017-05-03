СМИ: в США произошел пожар на кондитерской фабрике по производству Snickers

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Крупный пожар произошел во вторник на кондитерской фабрике компании Mars Inc. в штате Техас. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Пожар вспыхнул на фабрике в городе Уэйко с населением 130 тыс. жителей около 13:30 по местному времени (21:30 мск). На предприятии работают сотни человек, все они были эвакуированы. По предварительным данным, загорелись грузовики, предназначенные для перевозки продукции. Полностью сгорели не менее пяти машин.

К настоящему моменту пожарным удалось справиться с огнем. Причины возгорания выясняются. Телеканал отмечает, что на фабрике в Уэйко производится большинство шоколадных батончиков Snickers, попадающих на прилавки по всему североамериканскому континенту.