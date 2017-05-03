Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США произошел пожар на кондитерской фабрике по производству Snickers

Происшествия
3 мая, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

С производства в Техасе эвакуированы сотни человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Крупный пожар произошел во вторник на кондитерской фабрике компании Mars Inc. в штате Техас. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Пожар вспыхнул на фабрике в городе Уэйко с населением 130 тыс. жителей около 13:30 по местному времени (21:30 мск). На предприятии работают сотни человек, все они были эвакуированы. По предварительным данным, загорелись грузовики, предназначенные для перевозки продукции. Полностью сгорели не менее пяти машин.

К настоящему моменту пожарным удалось справиться с огнем. Причины возгорания выясняются. Телеканал отмечает, что на фабрике в Уэйко производится большинство шоколадных батончиков Snickers, попадающих на прилавки по всему североамериканскому континенту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
4
Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом
5
Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС
6
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
7
На улицу Москвы вместо чернозема завезли глину с останками моллюсков Юрского периода
Темы дня
Загрузка...
Реклама