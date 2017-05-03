Венесуэльская армия нашла пропавший в конце 2016 года в джунглях вертолет Ми-17

МЕХИКО, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские военные смогли обнаружить вертолет Ми-17, пропавший в конце минувшего года в штате Амасонас. Как сообщило во вторник министерство обороны Боливарианской Республики, обломки воздушного судна были найдены в нескольких десятках километров от базы Эсмеральда в труднодоступной горной местности. Их удалось обнаружить в ходе поисковой операции с участием двух вертолетов.

Представители компетентных органов и сил специального назначения "подтвердили информацию об обнаружении" вертолета и считают "маловероятной" возможность найти выживших. В настоящее время в районе нахождения обломков идет расчистка территории для того, чтобы обеспечить доступ "сотрудников и оборудования комиссии по расследованию авиапроисшествий" министерства обороны.

Ми-17, на борту которого находились 13 человек, вылетел из населенного пункта Пуэрто-Аякучо 30 декабря 2016 года. По данным военного ведомства, связь с вертолетом была потеряна спустя примерно 40 минут после вылета.