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В строящемся железнодорожном тоннеле на юге Китая погибли 12 человек

Происшествия
3 мая, 4:50 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Тоннель Цишаньянь строится для прокладки высокоскоростной ветки и проходит через пласт угля

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ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Все 12 человек, попавшие под завал в строящемся железнодорожном тоннеле Цишаньянь в уезде Дафан в районе города Люлун (южная провинция Гуйчжоу), погибли. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ранее поступила информация о том, что спасатели ведут на объекте поиски 12 человек, оказавшихся отрезанными от внешнего мира. Еще 12 человек получили ранения и травмы. Одна из предполагаемых причин происшествия - взрыв газа.

К настоящему времени все пострадавшие госпитализированы, их здоровью ничто не угрожает.

Тоннель Цишаньянь строится для прокладки высокоскоростной железнодорожной ветки и проходит через пласт угля. Местные власти устанавливают причины произошедшего.

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