В 51 регионе России ввели особый противопожарный режим

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, а также на выезд в леса населения, введен в 51 регионе России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Особый противопожарный режим действует в трех регионах Дальневосточного, 12 регионах Сибирского, пяти регионах Уральского, 11 регионах Приволжского, одном регионе Северо-Кавказского, одном регионе Южного, четырех регионах Северо-Западного и 14 регионах Центрального федеральных округов", - сказал представитель министерства.
По его словам, в настоящее время проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. "Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях", - сказали в МЧС.
В ведомстве напомнили, что соответствии с решением оперативного совещания Совета безопасности МЧС России совместно с федеральными структурами, органами исполнительной власти субъектов РФ принимаются дополнительные меры по защите населения и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
"В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России организована работа межведомственной рабочей группы по мониторингу лесопожарной обстановки и контролю за выполнением превентивных мероприятий в соответствии с законодательством РФ", - сообщили в МЧС.