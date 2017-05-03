Защита просит отменить приговор Навальному по делу "Кировлеса"

КИРОВ, 3 мая. /ТАСС/. Сторона защиты просит отменить приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным на 5 лет лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес". Об этом заявил адвокат Вадим Кобзев в Кировском областном суде, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор.

"Прошу приговор отменить, а моего доверителя Навального оправдать", - сказал защитник.

Защита считает приговор суда первой инстанции незаконным и необоснованным и просит оправдать осужденных, а судебный акт отменить. "Суд проигнорировал политический характер преследования Навального. Нам было отказано в вызове свидетелей и проведении экспертиз", - отметил Кобзев.

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Алексея Навального к 5 годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил 4 года колонии условно, обоим был назначен испытательный срок в 1,5 года. Также им назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому.

Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова - в июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября прошлого года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Опалев с февраля по сентябрь 2009 года в соучастии с Навальным и Офицеровым совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества - 10 тыс. куб. м лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 млн рублей. В апреле 2012 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но руководством Следственного комитета это решение было отменено, и в июле 2012 года по вновь возбужденному делу Навальному были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).