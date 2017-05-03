СК направил в суд дело трех участников экстремистского сообщества Misanthropic Division

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела по обвинению участников и руководителей структурных подразделений запрещенного на территории Российской Федерации экстремистского сообщества Misanthropic Division. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Перед судом предстанут граждане России - Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо. Они обвиняются в совершении девяти преступлений экстремистской и террористической направленности.

"Следствием установлено, что в октябре 2013 года гражданином Республики Беларусь Дмитрием Павловым, придерживающимся расистских и неонацистских взглядов, создано экстремистское сообщество Misanthropic Division, осуществлявшее свою деятельность с использованием интернета", - сказала Петренко.

По ее словам, совокупность размещаемых на различных интернет-ресурсах материалов была направлена на унижение представителей кавказских и азиатских национальных (этнических) групп лиц, возбуждение ненависти и вражды в отношении евреев, негроидной расовой группы, религиозной группы мусульман, пропаганду идеологии и деятельности экстремистского сообщества Misanthropic Division, пропаганду идеологии нацизма (фашизма), расизма, оправдание экстремистской, террористической деятельности.

Обвиняемые содержатся под стражей.

"Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточнила Петренко.