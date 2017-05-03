Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Добрости
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число госпитализированных из лагеря в Ижевске увеличилось до 83

Происшествия
3 мая, 10:35 дата обновления: 3 мая, 11:15 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 3, мая. /ТАСС

Среди доставленных в республиканскую клиническую инфекционную больницу 72 ребенка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 3 мая. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате отравления в детском лагере в Ижевске увеличилось до 83, сообщили ТАСС в правительстве Удмуртии.

По данным на вечер вторника были госпитализированы 76 человек, в том числе 68 детей. Пациенты находились в состоянии средней тяжести.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 90 человек, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе правительства.

Смотрите также

Более 70 человек отравились едой в лагере в Ижевске, источник инфекции устанавливается

Причиной массового заболевания в детском лагере в Ижевске стала ротавирусная инфекция

Кузнецова просит Роспотребнадзор в Удмуртии принять меры для недопущения отравления детей

По информации Минздрава Удмуртии, к утру среды состояние больных улучшилось и сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. У всех обратившихся за помощью выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции. Посты в больнице усилены и врачами, и медсестрами. На три телефона горячей линии поступило более 300 звонков от родителей детей - по каждому запросу даны разъяснения. По предварительной оценке, госпитализированные дети будут находиться в стационаре до пятницы.

В пресс-службе правительства заявили, что в связи с инцидентом будут сделаны серьезные организационные выводы. "Ситуация в лагере "Дружба" вскрыла несовершенства, в том числе в области законодательства, позволяющие коммерческим организациям проводить мероприятия с участием детей без должного уровня контроля", - заявил на заседании оперативного штаба и.о. председателя правительства Виктор Савельев.

Так, по его словам, площадка для проведения чемпионата по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" не была согласована с администрацией Ижевска или с профильными министерствами региона и не прошла необходимую обработку, участники чемпионата - более 500 человек - приехали без медсправок и не прошли входной медицинский контроль. Ряд нарушений привел к распространению среди участников ротавирусной и норовирусной инфекций. При этом договоры между участниками, организаторами чемпионата и руководителями лагеря составлены таким образом, что должностные лица могут уйти от ответственности за происходящее, подчеркнул Савельев.

"Контроль за любыми мероприятиями с участием детей должен стать тотальным, ответственность - персональной. Это позволит впредь на должном уровне проводить в республике массовые мероприятия и принять дополнительные системные меры перед началом летнего детского оздоровительного сезона", - сказал Савельев.

Отравление в лагере

С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. Первую помощь заболевшим оказывали более 20 бригад скорой помощи. Был создан оперативный штаб под руководством врио главы Удмуртии Александра Бречалова. Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
2
Акции АФК "Система" упали на 27% на фоне подачи иска "Роснефтью"
3
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
Темы дня
Загрузка...
Реклама