Число госпитализированных из лагеря в Ижевске увеличилось до 83

ИЖЕВСК, 3 мая. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате отравления в детском лагере в Ижевске увеличилось до 83, сообщили ТАСС в правительстве Удмуртии.

По данным на вечер вторника были госпитализированы 76 человек, в том числе 68 детей. Пациенты находились в состоянии средней тяжести.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 90 человек, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе правительства.

По информации Минздрава Удмуртии, к утру среды состояние больных улучшилось и сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. У всех обратившихся за помощью выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции. Посты в больнице усилены и врачами, и медсестрами. На три телефона горячей линии поступило более 300 звонков от родителей детей - по каждому запросу даны разъяснения. По предварительной оценке, госпитализированные дети будут находиться в стационаре до пятницы.

В пресс-службе правительства заявили, что в связи с инцидентом будут сделаны серьезные организационные выводы. "Ситуация в лагере "Дружба" вскрыла несовершенства, в том числе в области законодательства, позволяющие коммерческим организациям проводить мероприятия с участием детей без должного уровня контроля", - заявил на заседании оперативного штаба и.о. председателя правительства Виктор Савельев.

Так, по его словам, площадка для проведения чемпионата по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" не была согласована с администрацией Ижевска или с профильными министерствами региона и не прошла необходимую обработку, участники чемпионата - более 500 человек - приехали без медсправок и не прошли входной медицинский контроль. Ряд нарушений привел к распространению среди участников ротавирусной и норовирусной инфекций. При этом договоры между участниками, организаторами чемпионата и руководителями лагеря составлены таким образом, что должностные лица могут уйти от ответственности за происходящее, подчеркнул Савельев.

"Контроль за любыми мероприятиями с участием детей должен стать тотальным, ответственность - персональной. Это позволит впредь на должном уровне проводить в республике массовые мероприятия и принять дополнительные системные меры перед началом летнего детского оздоровительного сезона", - сказал Савельев.

Отравление в лагере

С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. Первую помощь заболевшим оказывали более 20 бригад скорой помощи. Был создан оперативный штаб под руководством врио главы Удмуртии Александра Бречалова. Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".