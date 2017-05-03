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Экс-главу АСИ в Южном федеральном округе признали невиновным

Происшествия
3 мая, 10:56 дата обновления: 3 мая, 11:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, мая. /ТАСС

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей заявлял, что ожидает для Александра Хуруджи оправдательного приговора

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Александр Хуруджи

Александр Хуруджи

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал невиновным и освободил от уголовного преследования основного владельца АО "Энергия" и бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александра Хуруджи, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Хуруджи невиновным в инкриминируемых ему преступлений в связи с отказом гособвинения от хищения Хуруджи денежной суммы в особо крупном размере", - сказал судья, зачитывая приговор.

Хуруджи и предприниматель Сергей Конопский были обвинены по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и "Легализация, совершенная в особо крупном размере".

По версии следствия, фигуранты дела в апреле 2013 года предоставляли в региональную службу по тарифам в Ростовской области недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов для АО "Энергия". После этого они покупали дополнительное сетевое оборудование, позволившее увеличить объемы поставляемой энергии, но при этом ничего не сделали для снижения тарифов. В результате, считает следствие, ими было похищено 470 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинение просило для Хуруджи 2 года лишения свободы условно с исправительным сроком 2 года, а для Конопского - 3 года лишения свободы условно с исправительным сроком 3 года​.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявлял, что ожидает оправдательного приговора для Хуруджи.

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