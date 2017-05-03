СК возбудил дело об оскорблении сотрудника Росгвардии в Дзержинске

В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"Сибирь 3 мая, 11:39
Санкт-Петербургские биологи разработали рекомендации по озеленению АрктикиНаука 3 мая, 11:27
Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на УимблдонСпорт 3 мая, 11:25
Боксерский бой Курбанов - Мосли отложен до декабряСпорт 3 мая, 11:21
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограниченияЭкономика и бизнес 3 мая, 11:14
Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестицидыСоциальная ответственность 3 мая, 11:10
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в КабулеМеждународная панорама 3 мая, 11:08
Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментовТранспорт 3 мая, 11:06
Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больницеСпорт 3 мая, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту оскорбления бойца Росгвардии в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" в отношении 33-летнего Сергея Смирнова, оскорбившего представителей власти в Нижегородской области", - сообщили в СК, отметив, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Во вторник один из федеральных телеканалов показал сюжет о гражданине, оскорблявшем полицейских, выполнявших свои должностные обязанности. По версии следствия, вечером 1 мая сотрудники ГИБДД на улице Пожарского в Дзержинске прибыли по заявке о якобы наезде автомобиля на детскую коляску с ребенком. Сообщение о совершенном ДТП не подтвердилось, однако полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2114, который едва не сбил коляску, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. Во время погрузки машины знакомый нарушителя Смирнов неоднократно публично оскорбил полицейских в грубой форме.
"Кроме того, следователи установили, что нетрезвый водитель автомашины марки ВАЗ в 2016 году уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его действиям следователи СК также дадут юридическую оценку", - добавили в СК.
Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления СК по Нижегородской области организовать процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении водителя. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.
"Сюжет о том, как водитель автомобиля в Нижнем Новгороде чуть не сбил на парковке женщину с коляской, а его приятель оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, которые прибыли на задержание пьяной компании, был показан в эфире правовой программы федерального телеканала. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение следственному управлению по Нижегородской области провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Поводом для проверки послужили видеоматериалы, которые находятся в открытых источниках.