СК возбудил дело об оскорблении сотрудника Росгвардии в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту оскорбления бойца Росгвардии в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" в отношении 33-летнего Сергея Смирнова, оскорбившего представителей власти в Нижегородской области", - сообщили в СК, отметив, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Во вторник один из федеральных телеканалов показал сюжет о гражданине, оскорблявшем полицейских, выполнявших свои должностные обязанности. По версии следствия, вечером 1 мая сотрудники ГИБДД на улице Пожарского в Дзержинске прибыли по заявке о якобы наезде автомобиля на детскую коляску с ребенком. Сообщение о совершенном ДТП не подтвердилось, однако полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2114, который едва не сбил коляску, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. Во время погрузки машины знакомый нарушителя Смирнов неоднократно публично оскорбил полицейских в грубой форме.

"Кроме того, следователи установили, что нетрезвый водитель автомашины марки ВАЗ в 2016 году уже был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его действиям следователи СК также дадут юридическую оценку", - добавили в СК.

Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления СК по Нижегородской области организовать процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении водителя. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.

"Сюжет о том, как водитель автомобиля в Нижнем Новгороде чуть не сбил на парковке женщину с коляской, а его приятель оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, которые прибыли на задержание пьяной компании, был показан в эфире правовой программы федерального телеканала. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение следственному управлению по Нижегородской области провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки послужили видеоматериалы, которые находятся в открытых источниках.