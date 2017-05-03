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Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"

Происшествия
3 мая, 12:09 дата обновления: 3 мая, 12:28 UTC+3

Защита намерена обжаловать судебное решение в ЕСПЧ

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Алексей Навальный (слева)

Алексей Навальный (слева)

© Сергей Бровко/ТАСС

КИРОВ, 3 мая. /ТАСС/. Кировский областной суд оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным по делу о хищении средств компании "Кировлес" на 5 лет лишения свободы условно.

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Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты осужденных, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил приговор Ленинского суда Кирова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Позиции сторон

Сторона защиты просила отменить приговор, а подсудимых оправдать. Защита считает, что Офицеров "осужден за деяния, неотличимые от предпринимательской деятельности, а Навальный - за политическую деятельность". "Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем решении указал на необходимость либо прекратить уголовное преследование, либо отменить приговор в отношении наших подзащитных", - отметила адвокат Светлана Давыдова, подчеркнув, что ни одно требование ЕСПЧ не было выполнено.

Гособвинение просило отказать защите в жалобе на частные постановления, а приговор оставить без изменений. "Вопреки доводам, изложенным в жалобе защиты, суд первой инстанции вынес законный приговор", - подчеркнул прокурор Евгений Черемисинов.

Суд, выслушав доводы сторон, постановил отклонить апелляционную жалобу защиты.

Защита обжалует решение в ЕСПЧ

Защита Навального и Офицерова обжалует в ЕСПЧ приговор Ленинского суда Кирова, сообщила адвокат бизнесмена Светлана Давыдова.

"Мы снова подадим жалобу в ЕСПЧ, в которой попросим приговор отменить, а уголовное преследование Навального и Офицерова прекратить", - сказала защитник,

Адвокат уточнила, что жалоба будет подана в ЕСПЧ суд, минуя Верховный суд РФ.

Дело "Кировлеса"

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Алексея Навального к 5 годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил 4 года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

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Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова - в июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября прошлого года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Опалев с февраля по сентябрь 2009 года в соучастии с Навальным и Офицеровым совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества - 10 тысяч кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 млн рублей. В апреле 2012 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но руководством Следственного комитета это решение было отменено, и в июле 2012 года по вновь возбужденному делу Навальному были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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