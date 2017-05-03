Работа лагеря в Ижевске, где отравились свыше 80 детей, приостановлена

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Деятельность детского лагеря "Дружба" в Ижевске приостановлена после массовой вспышки кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"Противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются, проводится вывоз детей, организовано медико-санитарное сопровождение детей в пути. Работа лагеря приостановлена, столовая закрыта, по выявленным нарушениям Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике материалы переданы в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике "установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ "Дружба", в объектах окружающей среды, от заболевших детей".

Массовая вспышка

С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны.

Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. Первую помощь заболевшим оказывали более 20 бригад скорой помощи.

Был создан оперативный штаб под руководством врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

На данный момент за медицинской помощью обратились 90 человек, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу. По информации Минздрава Удмуртии, к утру среды состояние больных улучшилось, и сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Дети уезжают

Дети покинут лагерь "Дружба" в течение дня, сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

"Здоровые дети в плановом порядке разъезжаются по домам, многим из них потребовалось срочно поменять билеты. Сегодня из лагеря выедут 60 детей. Каждая из групп отъезжающих снабжена профилактическими медикаментами и сопровождается представителями администрации Ижевска. Мы отследим возвращение домой каждого ребенка", - сказал на заседании оперативного штаба и.о. главы правительства Удмуртии Виктор Савельев.

Как отметили в пресс-службе, приехавшие из других городов родители заболевших детей разместятся в местном санатории "Голубой вагон". Там же после выписки из больницы временно разместят детей до отъезда домой. Управлению образования администрации Ижевска поручено доставлять детей после их выздоровления прямо до дома.

Чем опасен норовирус

Норовирус принадлежит к группе РНК-содержащих вирусов. Он способен вызвать тяжелый грипп желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит). Вирус перорально попадает в стенки кишечника и заставляет клетки продуцировать новые вирусы. Это происходит до тех пор, пока клетка-донор не разрушится. Разрушенные клетки больше не могут забирать жидкость из пищи. В результате появляется сильная диарея