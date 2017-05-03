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Суд приговорил соратника Квачкова к 1,5 года колонии за экстремизм

Происшествия
3 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Защита Юрия Екишева намерена обжаловать приговор

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии по обвинению в экстремизме Юрия Екишева - соратника лидера запрещенной террористической организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского", отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Екишева виновным по части 1 статьи 282 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласила решение судья.

Екишев был задержан в июне 2016 года в Москве и заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК ("Возбуждение национальной ненависти или вражды"). По версии следствия, в 2014 году Екишев разместил две статьи в интернете, в которых содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку. Адвокат Екишева Алексей Першин рассказал, что с приговором суда защита не согласна и будет его обжаловать.

В феврале 2015 года Мосгорсуд признал террористическим незарегистрированное Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" и запретил его деятельность на территории России. Таким образом был удовлетворен иск Генпрокуратуры России.

Квачков был осужден в 2013 году на 8 лет колонии строгого режима за подготовку мятежа. Он признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".

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