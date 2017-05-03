Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за бесхозного предмета

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Посетители и сотрудники Третьяковской галереи были эвакуированы в среду из-за обнаруженного в здании бесхозного предмета.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, "утром в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории галереи в Лаврушинском переулке".

"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет", - сообщил собеседник агентства.

Информированный источник уточнил, что бесхозный предмет был найден в здании Третьяковской галереи.

"Из помещений были эвакуированы посетители и сотрудники", - сказал он.

В пресс-службе Третьяковки подтвердили эвакуацию. "Действительно, эвакуация идет. Был звонок об устройстве, пока никакой дополнительной информации мы сообщить не можем", - сказала собеседница агентства.