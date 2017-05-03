Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за бесхозного предмета

Происшествия
3 мая, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Сотрудники полиции обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Посетители и сотрудники Третьяковской галереи были эвакуированы в среду из-за обнаруженного в здании бесхозного предмета.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, "утром в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории галереи в Лаврушинском переулке".

"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет", - сообщил собеседник агентства.

Информированный источник уточнил, что бесхозный предмет был найден в здании Третьяковской галереи.

"Из помещений были эвакуированы посетители и сотрудники", - сказал он.

В пресс-службе Третьяковки подтвердили эвакуацию. "Действительно, эвакуация идет. Был звонок об устройстве, пока никакой дополнительной информации мы сообщить не можем", - сказала собеседница агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
2
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
3
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
4
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
5
Испытания Т-50 с новым двигателем начнутся в ближайшее время
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама