У начальной школы в Афинах произошла перестрелка, есть погибший

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб и один пострадал после того, как двое неизвестных открыли огонь у входа в начальную школу на северо-востоке Афин.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел с утра, когда родители приводили детей в школу. По предварительной версии следствия, причиной происшествия мог стать конфликт между преступными группировками. Позднее образовательное учреждение было закрыто.

Пострадавшая в результате перестрелки женщина направлена в больницу.