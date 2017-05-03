У начальной школы в Афинах произошла перестрелка, есть погибший

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб и один пострадал после того, как двое неизвестных открыли огонь у входа в начальную школу на северо-востоке Афин.
Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел с утра, когда родители приводили детей в школу. По предварительной версии следствия, причиной происшествия мог стать конфликт между преступными группировками. Позднее образовательное учреждение было закрыто.
Пострадавшая в результате перестрелки женщина направлена в больницу.