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У начальной школы в Афинах произошла перестрелка, есть погибший

Происшествия
3 мая, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Причиной инцидента мог стать конфликт между преступными группировками

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб и один пострадал после того, как двое неизвестных открыли огонь у входа в начальную школу на северо-востоке Афин.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел с утра, когда родители приводили детей в школу. По предварительной версии следствия, причиной происшествия мог стать конфликт между преступными группировками. Позднее образовательное учреждение было закрыто.

Пострадавшая в результате перестрелки женщина направлена в больницу.

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