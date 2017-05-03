Подозреваемые в причастности к падению крана в Мекке вернутся на скамью подсудимых

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Дело о крушении строительного крана в священном для мусульман городе Мекка, жертвами которого стали свыше 100 человек, вернется на рассмотрение Уголовного суда.

Об этом сообщила саудовская газета "Указ".

По ее информации, Апелляционный суд королевства аннулировал решение коллегии мекканского уголовного суда о самоотводе и отказе от рассмотрения иска генеральной прокуратуры против 13 человек, обвиняемых в причастности к трагедии. В конце января судьи заявили, что рассмотрение вопросов безопасности не подпадает под их юрисдикцию, поэтому они не уполномочены выносить решение по этому делу.

По делу проходят шесть подданных Саудовской Аравии, включая миллиардера, два пакистанца, канадец, палестинец, подданный ОАЭ и гражданин Филиппин. Их имена не называются. Подсудимые обвиняются в халатности, приведшей к гибели людей и порче общественного имущества.

Сообщалось, что следственная комиссия и прокуратура установили, что основной причиной крушения крана стал сильный ветер. При этом были нарушены правила эксплуатации строительной техники, предусмотренные производителем, а также техника безопасности.

11 сентября 2015 года в священном для мусульман городе - Мекка - на главную в мире мечеть Аль-Масджид Аль-Харам упал башенный кран. По официальным данным, погибли 111 человек и более 230 получили ранения. Большинство жертв - паломники, совершавшие хадж. Причиной падения стал сильный ветер; стрела крана пробила крышу и рухнула прямо на головы сотен молящихся в районе так называемой восточной площади.