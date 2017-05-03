Захвативший отделение "Ситибанка" в Москве признан вменяемым

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Предприниматель Арам Петросян, обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, признан вменяемым, в то же время у него выявлено истерическое расстройство личности. Об этом ТАСС сообщил адвокат коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев, представляющий интересы обвиняемого. Мальцев также сообщил, что следствие предъявило Петросяну обвинение в окончательной редакции.

"Согласно результатам стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, мой доверитель Арам Петросян признан вменяемым, однако у него выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту", - сказал защитник.

Кроме того, согласно заключению экспертов, текст выступления Петросяна на записи в интернете "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков угрозы (угрозы-понуждения), поскольку в нем бизнесмен, обращаясь к Путину и неопределенному кругу лиц, требует признать банкротство болезнью и создать больницу для бизнесменов-банкротов; если Петросян не имел реального намерения причинить ущерб заложникам, то ситуацию захвата заложников следует рассматривать как попытку привлечения внимания общественности к проблеме банкротства предпринимателей", говорится в экспертизе (ее текст есть в распоряжении ТАСС).

Петросяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и по ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений") УК РФ. По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Петросян взял в заложники четырех человек в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, при этом на шее у него висела обмотанная скотчем коробка, из которой торчали провода. Через несколько часов он отпустил всех заложников и сдался властям, как выяснилось, взрывное устройство было муляжом. Как отметили в СК, во время допросов Петросян полностью признал вину, заявив, что не хотел никого убивать, а только пытался привлечь внимание к проблеме своего банкротства.