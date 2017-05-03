Эксперты установили связь между 500 землетрясениями в Испании и закачкой газа

МАДРИД, 3 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Испании заявили о связи между проводимой ранее закачкой газа у берегов муниципалитета Винарос (автономное сообщество Валенсия) и подземными толчками в регионе.

Об этом сообщил министр энергетики, туризма и цифровых технологий королевства Альваро Надаль Бельда.

По его словам, соответствующие выводы содержатся в докладе группы специалистов Массачусетского технологического института. Как подчеркнул глава ведомства, была установлена связь между проводимой закачкой газа в подводное газохранилище "Кастор" и произошедшими землетрясениями. По информации газеты El Mundo, Надаль Бельда также отметил, что из соображений безопасности данное хранилище не будет вновь введено в эксплуатацию.

В 2013 году жители южных районов Каталонии и северных Валенсии стали ощущать подземные толчки, которые, однако, и не привели к человеческим жертвам и разрушениям. После того как число несильных землетрясений превысило 500, министерство приняло решение приостановить закачку газа и поручить экспертам определить источник подземных толчков.

Ранее свои исследования также провели специалисты Института геологии и горного дела и Института географии Испании. Оба научных учреждения пришли к выводу, что закачка газа под большим давлением привела к разрыву пластов, что в свою очередь вызвало колебания почвы. Вслед за этим занимавший тогда пост министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа призвал дождаться "заключения международных экспертов, которым также поручено изучение причин землетрясений".