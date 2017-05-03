Эксперты: решение Кировского облсуда закрывает для Навального возможность баллотироваться

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Решение Кировского областного суда закрывает для оппозиционера Алексея Навального возможность участия в президентских выборах, однако даже если бы он выдвинул свою кандидатуру, то набрал бы при голосовании незначительное количество голосов. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ТАСС политологи.

Ранее Кировский областной суд оставил в силе приговор Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным по делу о хищении средств компании "Кировлес".

"Вероятнее всего, после этого решения его (Навального) политическая судьба предрешена в том смысле, что он, скорее всего, не сможет принять участие в президентских выборах, но даже если бы он принял в них участие, собрав подписи, что отнюдь не гарантировано, он набрал бы откровенно незначительную долю голосов", - сказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Решение Кировского облсуда в очередной раз закрывает для Навального возможность участия в президентских выборах. Он может обжаловать (это решение - прим. ТАСС), но, на мой взгляд, то, что областная инстанция приняла решение, - это все-таки ключевой этап рассмотрения этого дела", - считает собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что уровень электоральной поддержки Навального невысок. В частности, опрос "Левада-Центра" показал, что за Навального готовы проголосовать около 1% избирателей. "Это совершенно незначимая величина", - добавил Орлов.

Старт раньше времени

В свою очередь, декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Шутов отметил, что "законы для всех равны и, слава богу, что они исполняются". "То, что закон торжествует, невзирая на фамилии и имена, - это большой плюс нашей политической системы", - сказал эксперт.

Говоря о политических намерениях Навального, собеседник агентства отметил, что, "во-первых, по закону еще рановато стартовать и не нужно мотивировать свои действия участием в тех кампаниях, которые еще не начались". "У нас очень многие стартуют раньше времени, а потом это оказывается фальстарт, который не имеет никакого отношения к реальной политике, к политическому процессу", - сказал Шутов.

"Давайте исходить из общепринятой мировой практики в этой сфере. Дело в том, что осужденный человек поражается в каких-то правах, это нормально. Если его вина установлено судом, это нормально. Другое дело, что есть люди, которые используют свой статус подследственного или осужденного, чтобы показаться человеком, которого притесняют, а на Руси всегда любят униженных и оскорбленных", - подчеркнул эксперт.

"Там целое уголовное дело, коррупция. И тому человеку, который использует этот лозунг (лозунг о борьбе с коррупцией - прим. ТАСС) для своей политической кампании, самому нужно быть безупречным. А тут возникала ситуация с "Кировлесом", по суду все доказано, то есть безупречности-то нет никакой", - заключил Шутов.

Дело "Кировлеса"

Ленинский суд Кирова 8 февраля приговорил Алексея Навального к 5 годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил 4 года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова - в июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября прошлого года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Опалев с февраля по сентябрь 2009 года в соучастии с Навальным и Офицеровым совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества - 10 тысяч кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 млн рублей. В апреле 2012 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но руководством Следственного комитета это решение было отменено, и в июле 2012 года по вновь возбужденному делу Навальному были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).