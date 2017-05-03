В Италии в результате взрыва бытового газа полностью разрушена церковь XVII века

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РИМ, 3 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Небольшая церковь, построенная во второй половине XVII века в итальянском городе Сан-Джованни алла Вена (Викопизано) под Пизой, оказалась полностью разрушена в результате взрыва баллона с бытовым газом. Как сообщает новостной канал Rai News, один человек получил легкие ранения.
Инцидент произошел во вторник вечером, уточняет канал.
6 мая в Сан-Джованни алла Вена с населением чуть более 2,5 тыс. человек должен был состояться праздник, в церкви уже готовили праздничное освещение. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны и затем было полностью восстановлено, став главным символом городка.