Прокуратура проверяет обстоятельства гибели 68 дельфинов в Новороссийске

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура зафиксировала гибель 68 дельфинов с 1 апреля по 3 мая в акватории Черного моря у Новороссийска, причины случившегося выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов природоохранной прокуратурой вскрыты факты гибели 68 особей дельфинов, обнаруженных в период с 1 апреля по настоящее время в акватории Черного моря, в границах города Новороссийска", - говорится в сообщении.

В районе гибели дельфинов будут взяты пробы морской воды, также будет проведено лабораторное исследование тел морских млекопитающих, добавили в прокуратуре.