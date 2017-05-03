Участников нападений на Илью Варламова в Ставрополе приговорили к аресту и штрафам

СТАВРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Суд вынес приговор участникам нападений на блогера Илью Варламова в Ставрополе 26 апреля.

Двое мужчин арестованы на двое суток каждый, еще трое оштрафованы на 1 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"Дело по двум подозреваемым в нападении возле аэропорта Ставрополя рассматривал Октябрьский районный суд города Ставрополя. Оба получили наказание по двое суток административного ареста", - сказала руководитель пресс- службы Оксана Мелихова.

Дело по второму нападению на Варламова (в одном из микрорайонов Ставрополя) рассматривал Промышленный районный суд города. Трое обвиняемых были оштрафованы на 1 тыс. рублей каждый. Все пятеро нападавших были признаны виновными по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство". "Пока информации об исполнении наказания нет, как и о том, что приговоры обжалованы", - отметили в суде.

Ранее сообщалось, что полицейские установили личности пяти участников нападений на блогера в Ставрополе. Утром 26 апреля возле местного аэропорта Варламова облили зеленкой и несколько раз ударили. Вечером этого же дня в одном из микрорайонов города на него вновь было совершено нападение. По словам блогера, его закидали мукой, вновь облили зеленкой и избили.