Суд продлил домашний арест главы астраханского УФСИН до 26 мая

АСТРАХАНЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Кировский районный суд Астрахани продлил до 26 мая срок домашнего ареста главы областного управления ФСИН Алексея Киктева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) по региону Андрей Хегай.

"Суд продлил домашний арест Киктеву до 26 мая. Расследование данного дела продолжается, больше изменений нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в отношении начальника УФСИН по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", в настоящее время он отстранен от занимаемой должности. По данным прокуратуры области, Киктева подозревают в том, что он использовал заключенных и подчиненных при строительстве личного дома. По информации источника ТАСС, работы начались примерно в 2015 году, при этом деньги заключенным и подчиненным Киктев не платил.

Алексей Киктев работает в уголовно-исполнительной системе с 1998 года. Он начинал службу с должности командира взвода отдельной роты ИК-1 УИН Минюста России по Ставропольскому краю. С 9 июня 2014 года назначен на должность начальника УФСИН России по Астраханской области.