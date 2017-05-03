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В Подмосковье возбуждено дело об ущербе экологии на 65 млн рублей

Происшествия
3 мая, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Согласно данным СК, местная коммерческая компания разлила опасные для окружающей среды отходы на полигоне около деревни Съяново-1

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении ущерба экологии на 65 млн рублей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по Серпухову ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, с июня 2013 года по апрель 2017 года, сотрудники местной коммерческой компании разлили опасные для окружающей среды отходы на полигоне около деревни Съяново-1 в Серпуховском районе на общей площади более 100 тыс. кв. метров. Это вызвало загрязнение и переувлажнение почвы, а также негативно повлияло на растительность прилегающей территории: изменился состав растительных сообществ и погибли древесные осаждения.

"Размер ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в результате ненадлежащей эксплуатации полигона составил более 65 млн рублей", - добавили в ГСУ.

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