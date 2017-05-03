Рейс Дубаи - Екатеринбург незапланированно приземлился в Уфе из-за репетиции Парада Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Самолет FlyDubai, выполнявший перелет из Дубаи в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы из-за репетиции авиационной части Парада Победы в небе над Екатеринбургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Рейс авиакомпании FlyDubai, выполнявший перелет из Дубаи в Екатеринбург, совершил посадку в аэропорту Уфы. Такое решение командиром воздушного судна было принято из-за того, что в небе над Екатеринбургом проходила репетиция военной авиации ко Дню Победы, в связи с чем воздушное пространство около 15:00 местного времени (13:00 мск) в районе Кольцово было закрыто», — уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы авиакомпании, рейс FZ 901 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, был перенаправлен в Уфу в связи с временным закрытием аэропорта Екатеринбурга. «Самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга с задержкой в 2 часа 9 минут», — пояснили там. По данным аэропорта, самолет пробыл в Уфе около часа, а затем продолжил перелет в Екатеринбург.

Ранее ТАСС сообщал, что 3 мая в небе Свердловской области проходит первая репетиция авиационной части Парада Победы. Бомбардировщики и истребители пролетели над Екатеринбургом в 11:00 (09:00 мск), а затем в 15:00 (13:00 мск) над Верхней Пышмой (пригород Екатеринбурга).