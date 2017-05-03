Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс Дубаи - Екатеринбург незапланированно приземлился в Уфе из-за репетиции Парада Победы

Происшествия
3 мая, 16:23 дата обновления: 3 мая, 16:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

В небе над Екатеринбургом проходила репетиция военной авиации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Татьяна Белякова/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Самолет FlyDubai, выполнявший перелет из Дубаи в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы из-за репетиции авиационной части Парада Победы в небе над Екатеринбургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Смотрите также

Ряд российских аэропортов ограничит полеты на время репетиций и проведения парада Победы

«Рейс авиакомпании FlyDubai, выполнявший перелет из Дубаи в Екатеринбург, совершил посадку в аэропорту Уфы. Такое решение командиром воздушного судна было принято из-за того, что в небе над Екатеринбургом проходила репетиция военной авиации ко Дню Победы, в связи с чем воздушное пространство около 15:00 местного времени (13:00 мск) в районе Кольцово было закрыто», — уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы авиакомпании, рейс FZ 901 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, был перенаправлен в Уфу в связи с временным закрытием аэропорта Екатеринбурга. «Самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга с задержкой в 2 часа 9 минут», — пояснили там. По данным аэропорта, самолет пробыл в Уфе около часа, а затем продолжил перелет в Екатеринбург.

Ранее ТАСС сообщал, что 3 мая в небе Свердловской области проходит первая репетиция авиационной части Парада Победы. Бомбардировщики и истребители пролетели над Екатеринбургом в 11:00 (09:00 мск), а затем в 15:00 (13:00 мск) над Верхней Пышмой (пригород Екатеринбурга).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
В Киеве неизвестные повредили надпись "Евровидение" возле главной арены конкурса
5
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама