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Защита не подтверждает возбуждение нового дела против главы УСБ СК РФ

Происшествия
3 мая, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Михаил Максименко и двое других фигурантов дела обвиняются в получении особо крупной взятки

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Адвокаты главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки, не подтверждают информацию о возбуждении в его отношении нового уголовного дела.

"По крайней мере, нам об этом неизвестно. Нас (адвокатов) никуда не вызывали и ни о чем не уведомляли. И меня вообще удивляет, что какая-то информация идет от СМИ, а нам при этом ничего не говорят", - сказал ТАСС адвокат Максименко Андрей Гривцов.

Второй адвокат Александр Вершинин также заявил агентству, что ему ничего неизвестно о возбуждении нового уголовного дела против его подзащитного. "Я ничего об этом не знаю. Следователь нам ничего не сообщал", - сказал он.

Замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров, Максименко и его заместитель Александр Ламонов обвиняются в получении особо крупной взятки. Все они находятся под арестом с июля прошлого года.

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

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