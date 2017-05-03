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Правительство Москвы через суд требует снести здание Южного речного порта

Происшествия
3 мая, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В иске правительство Москвы указывает, что здание было реконструировано незаконно и с существенными нарушениями градостроительных норм

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы обратилось в Арбитражный суд столицы с иском к компании "ССК" (ООО "Столичная судоходная компания") о сносе здания Южного речного порта как незаконной постройки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы ответчика.

"Первоначально московские чиновники собирались снести чуть более 300 кв. метров, появившихся после капитального ремонта, но потом передумали. Теперь они просят снести все здание, то есть все 5,073 тыс. кв. метров", - сказал он.

В иске правительство Москвы указывает, что здание порта, расположенное на проспекте Андропова, дом 11, строение 2, было реконструировано незаконно и с существенными нарушениями градостроительных норм.

В частности, ответчик не получил разрешение на масштабную реконструкцию здания, в результате которой его площадь увеличилась на 1,874 тыс. кв. метров, составив более 5 тыс. кв. метров. Истец просит суд признать здание Южного речного порта самовольной постройкой и обязать ООО "Столичная судоходная компания" самостоятельно его снести.

В свою очередь адвокат ответчика отметил, что компания "ССК" приобрела спорный объект в 2006 году по договору купли-продажи с ОАО "Пассажирский порт", а площадь объекта, согласно свидетельству о праве собственности, составляет 5,073 тыс. кв. метров.

"Даже если пристроенные в 1990-х и 2000-х годах помещения можно назвать самовольными, например, стеклянный павильон вокруг основного здания, то это не дает права властям Москвы сносить весь объект, построенный 32 года назад и имеющий стратегическое значение в качестве объекта гражданской обороны", - отметил Маркарьян.

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