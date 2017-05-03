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Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве частично признал вину

Происшествия
3 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В ближайшее время уголовное дело в отношении Арама Петросяна будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Столичные следователи предъявили окончательное обвинение Араму Петросяну, обвиняемому в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, свою вину он признал частично. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Араму Петросяну, захватившему заложников в одном из отделений столичных банков, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется в захвате заложников и угрозе совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения", - сказала она.

По словам Ивановой, в ближайшее время следователи планируют завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ. После этого уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

"В рамках расследования уголовного дела Петросян признал вину частично и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемых ему преступлений", - сообщила Иванова.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице, где удерживал четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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