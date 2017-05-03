Бывший судебный пристав в Москве обвиняется в получении 2,3 млн руб. взятки

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывший судебный пристав предстанет перед судом в Москве по обвинению в получении взятки в размере 2,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя старшего судебного пристава Царицынского отдела УФССП по Москве, 28-летнего Геворга Джулакяна. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Дело направлено в Перовский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый арестован.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Джулакян узнал от представителя фирмы-взыскателя о намерении представить исполнительный лист Арбитражного суда Москвы о принудительном взыскании с должника более 22 млн рублей. За личный контроль над возбуждением исполнительного производства и скорейшего взыскания денег с должника коммерсант согласился дать Джулакяну взятку в 2,3 млн рублей.

Так, после возбуждения приставом исполнительного производства, первая часть суммы в 200 тысяч рублей была перечислена представителем компании на банковскую карту третьего лица, затем обналичена и передана обвиняемому.

По мере хода исполнительного производства, Джулакян требовал от предпринимателя поэтапного перечисления оставшейся суммы взятки. В марте 2016 года коммерсант передал бывшему приставу еще 2,1 млн рублей несколькими частями, а затем обратился в правоохранительные органы.