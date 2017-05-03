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По фактам хищений в банковской сфере РФ возбуждается по 40 тыс. дел в год

Происшествия
3 мая, 17:29 дата обновления: 3 мая, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Негативное влияние на состояние законности в банковской сфере оказывают противоправная банковская деятельность, фальшивомонетничество, незаконный вывод денежных средств за рубеж

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Количество преступлений в банковской сфере России остается значительным, считают в Генпрокуратуре России, где состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ под председательством генпрокурора Юрия Чайки.

Начиная с 2015 года, отметили в Генпрокуратуре, ежегодно поступало свыше 71,4 тыс. сообщений о преступных посягательствах в сфере банковской деятельности. По результатам их рассмотрения в 2016 году возбуждено 36,7 тыс. уголовных дел (в 2015 году - 40,7 тыс.).

"Как показывает практика, посягательства на денежные средства кредитных организаций чаще всего совершались гражданами при получении займов на основании подложных документов. Все активнее в целях хищения средств банков, их клиентов применяются современные технологии (такие факты зафиксированы в Алтайском крае, Иркутской, Псковской, Свердловской областях и многих других субъектах Российской Федерации)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Негативное влияние на состояние законности в банковской сфере и экономическую стабильность оказывают противоправная банковская деятельность, фальшивомонетничество, незаконный вывод денежных средств за рубеж, отмечалось на совещании.

В ведомстве добавили, что лишь 12% уголовных дел, возбуждаемых по фактам хищений в банковской сфере России, доходят до суда.

"В производстве органов предварительного расследования в истекшем году находилось 30,2 тыс. уголовных дел о преступлениях анализируемой категории (в 2015 году - 32,5 тыс.). При этом в суд по итогам проведенного следствия и дознания направлено всего 12,6 % из них, или около 3,8 тыс. (в 2015 году - 3,7 тыс., или 11,5 %)", - отметили в российском надзорном ведомстве.

Причинами невысокой раскрываемости преступных посягательств в банковской сфере в Генпрокуратуре назвали недостаточную оперативность в вопросах выявления преступлений, приводящая к утрате возможности получения ряда доказательств. Так, в Волгоградской области полученные в банке 150 млн рублей были похищены и израсходованы в 2011 году, а уголовное дело было возбуждено лишь в 2016 году. Аналогичные ситуации имели место в Дагестане, Чувашии, Красноярском крае и других регионах.

"Кроме того, по делам названной категории выявляются случаи волокиты, незаконных отказов в возбуждении уголовных дел и другие нарушения. Всего, по данным прокуроров, в связи с установленными фактами несоблюдения следователями и дознавателями законодательства, в 2016 году внесено свыше 3,6 тыс. актов прокурорского реагирования, что в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 2015 года (2,6 тыс.). По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено 751 должностное лицо", - сообщили в Генпрокуратуре.

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