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МЧС считает странной позицию властей Челябинской области при росте числа пожаров в регионе

Происшествия
3 мая, 17:55 UTC+3 МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В Челябинской области действует 131 пожар природного характера, еще 385 термоточек зафиксировано посредством космического мониторинга

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Количество природных пожаров растет в Челябинской области, однако региональные власти считают эту ситуацию стандартной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

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В 51 регионе России ввели особый противопожарный режим

"Руководство комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) Челябинской области продемонстрировало, как минимум, странную позицию при решении вопросов пожарной защиты региона. При очевидном ежедневном росте количества возгораний в природной среде и неблагоприятной погоде председатель КЧС Олег Климов, выступая от лица руководства области, не считает ситуацию опасной", - подчеркнули в СРЦ.

По словам собеседника агентства, начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко фактически заставил администрацию Челябинской области экстренно собрать комиссию и принять исчерпывающие меры предупредительного характера для нормализации пожарной обстановки.

В Челябинской области действует 131 пожар природного характера, еще 385 термоточек зафиксировано посредством космического мониторинга. На всей территории области действует 4-й класс пожарной опасности. Введенный властями особый противопожарный режим не дает должного эффекта - ежедневно количество возгораний увеличивается на 20-30 очагов.

"Налицо полное отсутствие предупредительной работы. Работаете по старинке и оцениваете свою работу по факту реагирования на пожар. Загорелось - потушили, загорелось - потушили. Пока это получается удачно, а количество пожаров растет, но не надо много пожаров, чтобы потерять населенный пункт", - подчеркнул начальник СРЦ.

Диденко пояснил, что достаточно одного пала травы и порыва ветра, как это случилось в Иркутской области, в Бурятии, в Красноярском крае, где 500 человек остались без жилья. "Вы не видите опасности в том, что подобная ситуации складывается у вас? Я прошу вас сделать акцент на профилактической работе, приложить все силы, чтобы пожаров не допускать вовсе", - отметил он, призвав региональные власти и муниципалитеты выстроить эффективную систему предупреждения пожаров.

Низкоэффективное решение проблем

Тем не менее позиция регионального руководства сводится к тому, что действующие пожары несущественны, хотя первейшая задача комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций региона заключается как раз в том, чтобы использовать все возможные варианты для обеспечения комплексной защиты населения от различного вида угроз, отметили в пресс-службе СРЦ. "Несмотря на позицию руководства КЧС, Сибирский региональный центр уже направил на Урал самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8, а также готовит группировку из спасателей, сотрудников и курсантов противопожарной службы МЧС России для контроля и немедленного реагирования на пожароопасную обстановку, если возникнет угроза жилью и социальным объектам", - сказал собеседник агентства.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России намерено также проинформировать губернатора Челябинской области о низкоэффективном решении задач в области безопасности жизнедеятельности населения его подчиненными. Соответствующее письмо будет направлено и в адрес заместителя генпрокурора России в Уральском федеральном округе, подчеркнули в ведомстве.

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