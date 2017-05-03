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Виновные в гибели 53 человек при крушении платформы "Кольская" получили шесть лет колонии

Происшествия
3 мая, 18:19 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, мая. /ТАСС

К реальным срокам приговорены бывший и.о. замгенерального директора "АМНГР" Борис Лихван и бывший и.о. главного инженера компании Леонид Бордзиловский

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МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Суд в Мурманске приговорил обвиняемых по делу о крушении буровой платформы "Кольская" в 2011 году к шести годам колонии-поселения. Об этом сообщили ТАСС в инстанции.

"Обвиняемые осуждены по чт. 363 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказали в суде.

Таким образом, к реальным срокам приговорены бывший и.о. замгенерального директора "АМНГР" ("Арктикморнефтегазразведка") Борис Лихван и бывший и.о. главного инженера компании Леонид Бордзиловский.

Рассмотрение дела в Мурманском Первомайском суде началось в 2015 году, после передачи его с Дальнего Востока. Расследование было сложным, истцы - родные погибших - не раз заявляли о нарушениях и даже фальсификации документов. В 2016 году бывшему следователю Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) Виталию Фердеру предъявили обвинение о фальсификации доказательств по делу о крушении платформы.

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) "Кольская" затонула 18 декабря 2011 года в 200 км от берега во время шторма при буксировке в Охотском море. Из 67 членов экипажа 53 погибли.

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