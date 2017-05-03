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Полиция Подмосковья проводит проверку по факту конфликта с участием рэпера Хаски

Происшествия
3 мая, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В результате инцидента в Балашихе два человека пострадали и обратились за помощью в медицинское учреждение

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта с участием певца Дмитрия Кузнецова (рэпер Хаски) и его съемочной группы в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Рэпер Хаски и его съемочная группа пострадали во время конфликта между двумя группами граждан в городском округе Балашиха", - сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили факт конфликта, не уточнив личностей потерпевших. "1 мая в городском округе Балашиха на территории заброшенного здания в микрорайоне Ольгино между двумя группами мужчин произошел бытовой конфликт, в результате которого два человека пострадали и обратились за помощью в медицинское учреждение", - отметили в пресс- службе. По словам правоохранителей, по данному факту проводится проверка, по результатам которой, в соответствии с действующим законодательством, будет принято процессуальное решение.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 1 мая в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино в подмосковном Железнодорожном шли съемки музыкального клипа, во время которых на съемочную группу напали трое нетрезвых мужчин с оружием. Четыре человека, включая Кузнецова, с огнестрельными ранениями были доставлены в ЦРБ Железнодорожного.

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