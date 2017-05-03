Полиция Подмосковья проводит проверку по факту конфликта с участием рэпера Хаски

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?Международная панорама 3 мая, 19:00
Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и ГерманииСпорт 3 мая, 18:58
Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBAСпорт 3 мая, 18:55
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в СШАМеждународная панорама 3 мая, 18:41
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничествеСпорт 3 мая, 18:34
Мэй объявила о прекращении деятельности парламента ВеликобританииМеждународная панорама 3 мая, 18:30
Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта с участием певца Дмитрия Кузнецова (рэпер Хаски) и его съемочной группы в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
"Рэпер Хаски и его съемочная группа пострадали во время конфликта между двумя группами граждан в городском округе Балашиха", - сказал источник.
В свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили факт конфликта, не уточнив личностей потерпевших. "1 мая в городском округе Балашиха на территории заброшенного здания в микрорайоне Ольгино между двумя группами мужчин произошел бытовой конфликт, в результате которого два человека пострадали и обратились за помощью в медицинское учреждение", - отметили в пресс- службе. По словам правоохранителей, по данному факту проводится проверка, по результатам которой, в соответствии с действующим законодательством, будет принято процессуальное решение.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что 1 мая в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино в подмосковном Железнодорожном шли съемки музыкального клипа, во время которых на съемочную группу напали трое нетрезвых мужчин с оружием. Четыре человека, включая Кузнецова, с огнестрельными ранениями были доставлены в ЦРБ Железнодорожного.