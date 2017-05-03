МРСК Юга намерена обжаловать оправдательный приговор экс-главе АСИ в ЮФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Компания МРСК Юга намерена обжаловать оправдательный приговор основному владельцу АО "Энергия" и бывшему руководителю Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе (ЮФО) Александру Хуруджи. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Компания МРСК Юга категорически не согласна с оправдательным приговором по уголовному делу ОАО "Энергия" и будет оспаривать его в установленном законом порядке", - сказал собеседник.

Он отметил, что в ходе судебного расследования были проведены две независимые экспертизы, подтвердившие факт и особо крупный размер финансового ущерба, причиненного деятельностью руководства ОАО "Энергия" компании МРСК Юга.

Ранее Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону полностью оправдал Хуруджи. Также оправдан предприниматель Сергей Конопский. Кроме того, суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде, возвратить Хуруджи залог в 5 млн руб., оставить гражданский иск в 478 млн руб. без рассмотрения.

По версии следствия, фигуранты дела в апреле 2013 года предоставляли в региональную службу по тарифам в Ростовской области недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов для АО "Энергия". После этого они купили дополнительное сетевое оборудование, позволившее увеличить объемы поставляемой энергии, но при этом ничего не сделали для снижения тарифов. В результате, считает следствие, ими было похищено 478 млн руб.

По данным суда, в ходе судебных прений гособвинитель предложил исключить из обвинения подсудимых по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" 471 млн руб., а также отказался от поддержания обвинения Хуруджи по статье "Легализация, совершенная в особо крупном размере".