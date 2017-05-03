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Прокуратура требует изъять у владельца львицу, укусившую подростка в Саратовской области

Происшествия
3 мая, 19:44 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 3, мая. /ТАСС

В апреле на одной из улиц Энгельса на 15-летнего подростка напала львица. Ситуацию с нападением взял на личный контроль врио губернатора региона

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САРАТОВ, 3 мая. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области потребовала изъять у жителя Энгельса львицу, в апреле этого года напавшую на подростка на одной из улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокурор города Энгельса обратился в суд с требованием изъять находящуюся во владении местного жителя львицу, запретив содержать в жилом доме дикое животное. В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче львицы в зоопарк", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что содержание в неволе диких животных без специального разрешения создает угрозу для окружающих и является нарушением законодательства о животном мире.

Ранее владелец львицы постановлением отдела управления ветеринарии правительства Саратовской области был привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" и оштрафован на 800 руб.

Как сообщалось, 24 апреля в Энгельсе на 15-летнего подростка на улице напала львица. Хищница несколько раз укусила его за ноги и руки, после чего пострадавший вынужден был обратиться за медпомощью. Ситуацию с нападением взял на личный контроль врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

В ходе проверки было установлено, что владельцем экзотического животного является один из жителей Энгельса. Животное в настоящее время содержат в жилом помещении, на что владелец хищницы не получал соответствующего разрешения от контролирующих органов.

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