Прокуратура требует изъять у владельца львицу, укусившую подростка в Саратовской области

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САРАТОВ, 3 мая. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области потребовала изъять у жителя Энгельса львицу, в апреле этого года напавшую на подростка на одной из улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокурор города Энгельса обратился в суд с требованием изъять находящуюся во владении местного жителя львицу, запретив содержать в жилом доме дикое животное. В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче львицы в зоопарк", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что содержание в неволе диких животных без специального разрешения создает угрозу для окружающих и является нарушением законодательства о животном мире.
Ранее владелец львицы постановлением отдела управления ветеринарии правительства Саратовской области был привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" и оштрафован на 800 руб.
Как сообщалось, 24 апреля в Энгельсе на 15-летнего подростка на улице напала львица. Хищница несколько раз укусила его за ноги и руки, после чего пострадавший вынужден был обратиться за медпомощью. Ситуацию с нападением взял на личный контроль врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.
В ходе проверки было установлено, что владельцем экзотического животного является один из жителей Энгельса. Животное в настоящее время содержат в жилом помещении, на что владелец хищницы не получал соответствующего разрешения от контролирующих органов.