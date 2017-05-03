СМИ: в США автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. По меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали, когда автомобиль врезался в посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс.

Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в городе Биллерика. Jeep Cherokee врезался в людей, находившихся в здании, где в этот момент проходил аукцион, после чего врезался в стену.

В полиции полагают, что произошедшее, вероятно, было несчастным случаем. "Предварительное расследование места крушения на аукционе Lynnway Auto Auctions в Биллерике указывают на то, что множество человек пострадали и есть жертвы. В настоящий момент нет сведений, свидетельствующих, что причиной инцидента стали умышленные действия или террористический акт. Вся информация и улики указывают на то, что это был несчастный случай", - подчеркнуло управление в своем Twitter.

Органы правопорядка проводят следственные мероприятия. Иных подробностей они пока не раскрывают.