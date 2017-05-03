Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

Происшествия
3 мая, 19:53 дата обновления: 3 мая, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

По предварительным данным, инцидент является несчастным случаем

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. По меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали, когда автомобиль врезался в посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс.

Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в городе Биллерика. Jeep Cherokee врезался в людей, находившихся в здании, где в этот момент проходил аукцион, после чего врезался в стену.

В полиции полагают, что произошедшее, вероятно, было несчастным случаем. "Предварительное расследование места крушения на аукционе Lynnway Auto Auctions в Биллерике указывают на то, что множество человек пострадали и есть жертвы. В настоящий момент нет сведений, свидетельствующих, что причиной инцидента стали умышленные действия или террористический акт. Вся информация и улики указывают на то, что это был несчастный случай", - подчеркнуло управление в своем Twitter.

Органы правопорядка проводят следственные мероприятия. Иных подробностей они пока не раскрывают.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
5
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама