СМИ: в США автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

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НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. По меньшей мере три человека погибли и 11 пострадали, когда автомобиль врезался в посетителей автомобильного аукциона в штате Массачусетс.
Об этом сообщил телеканал ABC.
По его данным, инцидент произошел в городе Биллерика. Jeep Cherokee врезался в людей, находившихся в здании, где в этот момент проходил аукцион, после чего врезался в стену.
В полиции полагают, что произошедшее, вероятно, было несчастным случаем. "Предварительное расследование места крушения на аукционе Lynnway Auto Auctions в Биллерике указывают на то, что множество человек пострадали и есть жертвы. В настоящий момент нет сведений, свидетельствующих, что причиной инцидента стали умышленные действия или террористический акт. Вся информация и улики указывают на то, что это был несчастный случай", - подчеркнуло управление в своем Twitter.
Органы правопорядка проводят следственные мероприятия. Иных подробностей они пока не раскрывают.