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Более 20 человек погибли при взрыве на шахте в Иране

Происшествия
3 мая, 21:54 дата обновления: 3 мая, 22:16 UTC+3

По предварительным данным, причиной взрыва стала превысившая допустимые нормы концентрация метана

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ТЕГЕРАН, 3 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. По крайней мере 21 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте в провинции Голестан. Об этом сообщил агентству Tasnim представитель администрации провинции Рамазан Бахрами.

"Несколько минут назад из шахты были извлечены погибшие. На поверхность доставлено 21 тело", - сказал он, добавив, что "таковы данные на текущий момент".

Сильный взрыв произошел на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр в северо-восточной провинции Голестан. На глубине 1,8 тысячи метров оказались блокированы несколько десятков горняков. На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция с участием подразделений Корпуса "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС ИРИ) и кинологов с собаками, обученными поиску людей под завалами.

По предварительным данным, причиной взрыва стала превысившая допустимые нормы концентрация метана. 29 находившихся на поверхности людей получили травмы. Они доставлены в больницы Азадшахра. Ранее агентство Reuters сообщало о 69 пострадавших.

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