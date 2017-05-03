Более 20 человек погибли при взрыве на шахте в Иране

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ТЕГЕРАН, 3 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. По крайней мере 21 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте в провинции Голестан. Об этом сообщил агентству Tasnim представитель администрации провинции Рамазан Бахрами.
"Несколько минут назад из шахты были извлечены погибшие. На поверхность доставлено 21 тело", - сказал он, добавив, что "таковы данные на текущий момент".
Сильный взрыв произошел на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр в северо-восточной провинции Голестан. На глубине 1,8 тысячи метров оказались блокированы несколько десятков горняков. На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция с участием подразделений Корпуса "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС ИРИ) и кинологов с собаками, обученными поиску людей под завалами.
По предварительным данным, причиной взрыва стала превысившая допустимые нормы концентрация метана. 29 находившихся на поверхности людей получили травмы. Они доставлены в больницы Азадшахра. Ранее агентство Reuters сообщало о 69 пострадавших.