Прокуратура изучит видеоролик с акробатическими трюками, снятый в калужском храме

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КАЛУГА, 3 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Прокуратура изучит видеоролик с танцами и акробатическими трюками, снятый в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района Калужской области, сообщили ТАСС в ведомстве.
"Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео", - сказали в прокуратуре.
В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда осудил подобное использование храма.
"Про спектакли, танцы и акробатические трюки в храмах. ... Храм - место для молитвы. Внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно - для бесед, например, на евангельские темы. ... Но любую, скажем так, творческую активность на приходе, которая сама по себе может вполне даже приветствоваться, лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия", - написал Легойда на своей странице в Facebook.
В то же время он заявил, что может понять "особые обстоятельства и попытки миссионерских устремлений".
Видеоролик с гимнастами, исполняющими акробатические трюки, был опубликован 25 апреля в Facebook одним из пользователей. Как указано в сопроводительном тексте, он был снят 22 апреля в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района. Как пояснили в прокуратуре, в этот день в храме проходил Пасхальный праздник.