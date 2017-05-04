В Магадане задержан предполагаемый сторонник ИГ

Самая многочисленная колонна раритетной военной техники 9 мая пройдет на УралеНовости Урала 4 мая, 8:37
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"Международная панорама 4 мая, 8:24
"Анахайм" обыграл "Эдмонтон" и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛСпорт 4 мая, 8:24
Овечкин сказал, что делал глупые ошибки в четвертом матче серии плей-офф с "Питтсбургом"Спорт 4 мая, 8:13
Реализацию жизненно необходимых медицинских изделий освободят от НДСЭкономика и бизнес 4 мая, 7:43
Капремонт по новым правилам: эксперты прогнозируют увеличение объемов и рост ценОбщество 4 мая, 7:38
В Конгрессе США потребовали усилить контроль за передвижениями российских дипломатовМеждународная панорама 4 мая, 7:23
Тренер: лидеры "Вашингтона" провалили четвертый матч серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 4 мая, 7:10
Apple намерена потратить $1 млрд на создание рабочих мест в СШАЭкономика и бизнес 4 мая, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАДАН, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области задержали предполагаемого сторонника запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ведомства.
"Задержанный - житель областного центра", - уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма".