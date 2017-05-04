Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Магадане задержан предполагаемый сторонник ИГ

Происшествия
4 мая, 8:34 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 4, мая. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАДАН, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Магаданской области задержали предполагаемого сторонника запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ведомства.

"Задержанный - житель областного центра", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатов
2
Уровень электоральной поддержки Путина составляет 61-66%
3
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
4
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
5
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
6
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страны
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама