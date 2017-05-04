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Режим ЧС введен в одном из районов Приамурья из-за угрозы лесных пожаров

Происшествия
4 мая, 9:08 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 4, мая. /ТАСС

В восьми районах Амурской области установлен четвертый класс пожарной опасности

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Бурейском районе Амурской области из-за ухудшения погоды и угрозы лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Бурейском районе в связи с установившейся сухой и ветреной погодой введен режим ЧС", - уточнили в пресс- службе. Там добавили, что в восьми районах Амурской области, включая Бурейский, установлен высокий - четвертый класс пожарной опасности.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

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Ранее сообщалось, что сотрудники ГУ МЧС по Амурской области, его подразделений, а также силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий и обострения ситуации с природными пожарами. В Амурской области действует особый противопожарный режим, объявлено штормовое предупреждение.

Всего в Дальневосточном федеральном округе с начала марта возникло 599 лесных пожаров на площади 97,1 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Еврейскую автономную (54,2 тыс. га) и Амурскую области (23 тыс. га). За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 459 пожаров на площади 215,3 тыс. га.

Основная причина пожаров - человеческий фактор. Так в Приморье, по данным администрации региона, уже более 270 человек оштрафовано за нарушения противопожарного режима. По десяти фактам возбуждены уголовные дела. Еще более 600 фактов нарушения противопожарного режима разбирается. По словам вице-губернатора края Евгения Вишнякова, основные нарушители - сборщики дикоросов, любители пожарить в лесу шашлыки и курильщики, выбрасывающие окурки из автомобилей, но чаще всего пожары происходят из-за палов травы.

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