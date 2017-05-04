Неизвестные разорвали экземпляры Корана в мечети Бахчисарая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сообщило об акте вандализма в мечети в городе Бахчисарай. По данным пресс-службы управления, неизвестные разорвали экземпляры Корана.
"Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении", - говорится в сообщении ДУМК.
В полиции подтвердили факт вандализма. Известно, что уже возбуждено уголовное дело.
"Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали следы преступления, провели опрос предполагаемых свидетелей и опросили жителей окрестных домов", - отметили в пресс-службе ДУМК.
Духовное управление рекомендовало местным религиозным общинам усилить меры безопасности и установить в мечетях камеры видеонаблюдения, поскольку это не первый случай вандализма.