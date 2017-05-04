В МЖД опровергли обрушение платформы на Курском вокзале в Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Обрушения платформы на Курском вокзале в Москве не было, идет ее плановый ремонт, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)

"Информация в СМИ и социальных сетях о том, что в зоне пригородных поездов Горьковского направления МЖД на Курском вокзале якобы произошло обрушение платформы, не соответствует действительности",- сообщили в пресс-службе МЖД.

По словам собеседника агентства, накануне железнодорожники приступили к плановому ремонту пассажирской платформы № 10, расположенной в девятом тупике вокзала.

"Работы проходят в несколько этапов - вчера был произведен частичный демонтаж края платформы, который в дальнейшем будет забетонирован. Это обычная технология, используемая при ремонте платформ", - пояснили в пресс-службе, добавив, что срезанный край платформы не создает угрозу безопасности движения поездов и пассажиров, поскольку двери электропоездов не попадают в зону этого среза.

Железнодорожники попросили пассажиров не заходить за полосу безопасности на платформе.