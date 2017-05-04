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На Кубани перекрыт канал поставки оружия с Украины

Происшествия
4 мая, 11:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, мая. /ТАСС

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в сбыте оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

"Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю был пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью последующего сбыта. В Краснодаре при сбыте средств поражения задержан гражданин Украины, подозреваемый в совершении указанного преступления", - уточнили в ведомстве.

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