На Кубани перекрыт канал поставки оружия с Украины

КРАСНОДАР, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в сбыте оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

"Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю был пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью последующего сбыта. В Краснодаре при сбыте средств поражения задержан гражданин Украины, подозреваемый в совершении указанного преступления", - уточнили в ведомстве.