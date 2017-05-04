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Суд вернул в прокуратуру дело экс-полпреда на Сахалине об экстремизме

Происшествия
4 мая, 12:28 UTC+3

Такое решение было принято из-за "неопределенности формулировок обвинения"

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Материал из 1 страницы
Басманный суд

Басманный суд

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Суд вернул в прокуратуру уголовное дело для устранения нарушений. Речь идет о неопределенности формулировок обвинения", - сказал защитник.

По версии следствия, "Гулий, сформировав в себе негативное отношение к евреям и устойчиво придерживаясь националистических взглядов по отношению к ним, принял решение совершить действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, путем написания, последующего издания, публичного распространения книги под названием "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника" и ознакомления с нею неопределенно широкого круга лиц с целью побуждения их к совершению противоправных действий по отношению к евреям путем изгнания с ключевых постов в органах государственной власти РФ, а также в сфере бизнеса".

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Адвокат обвиняемого утверждает, что тираж книги составил 500 экземпляров, 50 из которых автор подарил друзьям, еще 400 следователи изъяли из издательства "Алгоритм". Ранее Хасавов сообщал ТАСС, что комплексная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в книге признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц. При этом, согласно выводам экспертов, в тексте не содержится побуждения к совершению каких-либо действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку.

28 января в аэропорту Домодедово Гулий был снят с самолета, летевшего в Кишинев, и задержан. Позже следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Свою вину он не признает

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