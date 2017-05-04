Суд вернул в прокуратуру дело экс-полпреда на Сахалине об экстремизме

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов.

"Суд вернул в прокуратуру уголовное дело для устранения нарушений. Речь идет о неопределенности формулировок обвинения", - сказал защитник.

По версии следствия, "Гулий, сформировав в себе негативное отношение к евреям и устойчиво придерживаясь националистических взглядов по отношению к ним, принял решение совершить действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, путем написания, последующего издания, публичного распространения книги под названием "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника" и ознакомления с нею неопределенно широкого круга лиц с целью побуждения их к совершению противоправных действий по отношению к евреям путем изгнания с ключевых постов в органах государственной власти РФ, а также в сфере бизнеса".

Адвокат обвиняемого утверждает, что тираж книги составил 500 экземпляров, 50 из которых автор подарил друзьям, еще 400 следователи изъяли из издательства "Алгоритм". Ранее Хасавов сообщал ТАСС, что комплексная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в книге признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц. При этом, согласно выводам экспертов, в тексте не содержится побуждения к совершению каких-либо действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку.

28 января в аэропорту Домодедово Гулий был снят с самолета, летевшего в Кишинев, и задержан. Позже следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Свою вину он не признает