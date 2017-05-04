Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два пассажирских автобуса столкнулись под Мюнхеном

Происшествия
4 мая, 12:21 дата обновления: 4 мая, 13:26 UTC+3

В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе дети

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Авария с участием двух автобусов произошла недалеко от Мюнхена. Об этом сообщила местная полиция. По ее информации, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе дети.

Согласно уточненным данным правоохранительных органов, в ДТП попали четыре легковые машины и два автобуса. Движение по автобану перекрыто, образовалась многокилометровая пробка.

На месте аварии работают сотрудники спасательных служб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель
2
Песков не стал комментировать доклад ФБР о якобы вмешательстве РФ в дела США
3
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
4
Россия ограничила денежные переводы на Украину
5
Бюджет РФ в апреле получил 18,5 млрд руб. допдоходов от нефти вместо 64,5 млрд руб.
6
Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама