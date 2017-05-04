Два пассажирских автобуса столкнулись под Мюнхеном

БЕРЛИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Авария с участием двух автобусов произошла недалеко от Мюнхена. Об этом сообщила местная полиция. По ее информации, в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе дети.

Согласно уточненным данным правоохранительных органов, в ДТП попали четыре легковые машины и два автобуса. Движение по автобану перекрыто, образовалась многокилометровая пробка.

На месте аварии работают сотрудники спасательных служб.