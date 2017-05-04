Глава СК поручил проверить информацию о переселении жителей Коми в ветхое жилье

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) РФ начал доследственную проверку по информации СМИ о переселении жителей Республики Коми в жилье, не отвечающее требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В эфире федеральных телеканалов сегодня показаны сюжеты о переселении жителей села Ношуль Республики Коми из старых бараков в другое, не менее ветхое жилье. При этом отмечается, что местные власти не создали условия для переселения, нарушив права граждан", - сообщила она.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за переселение жителей региона. Если в их действиях будут установлены признаки совершения преступления, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.