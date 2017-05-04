Приговор серийному убийце Александру Бушуеву вступил в законную силу

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 мая. /ТАСС/. Приговор Исакогорского районного суда Архангельска серийному убийце Александру Бушуеву вступил в законную силу, сообщила пресс- служба прокуратуры Архангельской области.
"Апелляционная инстанция Архангельского областного суда оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его адвоката, заявлявших о невиновности Бушуева в совершении преступления. Приговором суда Бушуеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Бушуев признан виновным в убийстве трех лиц, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего и с похищением человека.
В период с ноября 1997 года по октябрь 2002 года Бушуев в Архангельске заманил в свой дачный дом мальчиков 14, 11 и 15 лет, где убил их. В отношении двух потерпевших Бушуев совершил насильственные действия сексуального характера, а труп последней жертвы расчленил и спрятал за остановкой общественного транспорта, расположенной на перекрестке дороги Архангельск - Новодвинск с Лахтинским шоссе.
Вступившее в силу наказание присоединено к предыдущему по приговору Архангельского областного суда от 30 ноября 2010 года. В 2000-2001 гг. Бушуев в Архангельске убил четырех молодых мужчин, один из которых был несовершеннолетним. Убийце определено максимально возможное за совершение совокупности преступлений - 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.