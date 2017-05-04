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В Сибири и на Дальнем Востоке возбуждены 12 дел за нарушение пожарной безопасности

Происшествия
4 мая, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Жители Сибири были оштрафованы на сумму более 3,5 млн рублей

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 7,5 млн рублей штрафов заплатили жители Сибири и Дальнего Востока за нарушение требований особого противопожарного режима в апреле, возбуждено девять уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Жители Сибири были оштрафованы на сумму более 3,5 млн рублей за нарушение требований пожарной безопасности в апреле - с момента, когда в регионах был введен особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности, в основном за сжигание сухой травы, составлено почти 2500 протоколов об административном правонарушении. Более 1 тыс. человек, как рядовых граждан, так и руководителей, были оштрафованы.

По словам представителя СРЦ, аналогичная предупредительная работа проводится на Урале и Дальнем Востоке. Так, в уральских регионах протоколы составлены в отношении 300 нарушителей, 152 человека оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей. В то же время на Дальнем Востоке 853 нарушителя заплатили штрафы на общую сумму более 4 млн рублей, возбуждено три уголовных дела.

В Сибирском региональном центре МЧС отметили, что усиленная административная практика вместе с другими мерами предупредительного характера позволяют снизить количество возгораний в природной среде, держать пожарную обстановку на территории под контролем. Но безответственность граждан все еще остается причиной пожаров, даже массовые пожары в сибирских регионах, в результате которых почти 500 человек остались без жилья и без имущества, не возымели действия на рядовых граждан, которые продолжили жечь траву и мусор, разводить костры.

В МЧС напомнили, что во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы, проводить огневые работы. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа: на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностное лицо - от 15 000 до 30 000 рублей, на юридическое лицо - от 400 000 до 500 000 рублей. Законодательством предусмотрена и уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий пожара.

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