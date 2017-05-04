В аэропорту Пекина из-за песчаной бури отменены или задержаны 160 рейсов

Легкоатлет Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги"Спорт 4 мая, 14:52
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"Спорт 4 мая, 14:44
Транзитные перевозки по ДВЖД через МТК "Приморье-1" в январе-апреле превысили 3 тыс. TEUТранспорт 4 мая, 14:43
"Урал" не будет наказывать своих футболистов за участие в драке в финале Кубка РоссииСпорт 4 мая, 14:25
Губернатор: последствия пожара в Иркутской области должны быть устранены до 30 сентябряНовости партнеров 4 мая, 14:08
Тренер: неспортивное поведение гребчихи Яниной было связано с провокацией соперницыСпорт 4 мая, 14:00
Москвичи смогут выбрать спортивные дисциплины для уроков физкультуры в школахМосква 4 мая, 13:34
Спорткомплекс в Великом Устюге откроется 18 ноября в день рождения Деда МорозаСпорт 4 мая, 13:32
ЮНЕСКО выступает против коллективной ответственности за применение допингаСпорт 4 мая, 13:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Международный аэропорт Пекина был вынужден отменить в общей сложности 118 и задержать еще 42 рейса из-за обрушившейся на город первой в этом году песчаной бури. Об этом свидетельствуют данные электронного расписания.
Минувшей ночью воздушная гавань не смогла принять самолет S7 Airlines из Новосибирска. Кроме того, был задержан вылет рейса "Уральских авиалиний" в Екатеринбург.
В администрации аэропорта корреспонденту ТАСС отказались сообщить информацию о том, сколько именно рейсов было отменено из-за погодных условий.
Первая в этом году серьезная пылевая буря обрушилась сегодня на Пекин, вынудив горожан надеть защитные марлевые повязки и маски с угольными фильтрами. В городе объявлен "повышенный уровень экологической опасности", при котором жителям рекомендуют не находиться без нужды вне закрытых помещений. Прерваны работы на стройплощадках и других участках с пребыванием людей на открытом воздухе.
Содержание мельчайших твердых частиц по шкале PM 2.5 в атмосфере, по данным муниципального Центра экологического мониторинга, достигло 623 микрограммов на кубометр, что почти в 25 раз превышает максимально допустимую безопасную норму по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). А по шкале РМ 10, которая, соответственно, информирует о наличии более крупных твердых частиц, показатели превысили 900 мкг на кубометр воздуха, что превышает норму ВОЗ в 18 раз.