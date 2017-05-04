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В аэропорту Пекина из-за песчаной бури отменены или задержаны 160 рейсов

Происшествия
4 мая, 13:43 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Ранее аэропорт не смог принять самолет S7 Airlines из Новосибирска. Кроме того, был задержан вылет рейса "Уральских авиалиний" в Екатеринбург

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ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Международный аэропорт Пекина был вынужден отменить в общей сложности 118 и задержать еще 42 рейса из-за обрушившейся на город первой в этом году песчаной бури. Об этом свидетельствуют данные электронного расписания.

Минувшей ночью воздушная гавань не смогла принять самолет S7 Airlines из Новосибирска. Кроме того, был задержан вылет рейса "Уральских авиалиний" в Екатеринбург.

В администрации аэропорта корреспонденту ТАСС отказались сообщить информацию о том, сколько именно рейсов было отменено из-за погодных условий.

Первая в этом году серьезная пылевая буря обрушилась сегодня на Пекин, вынудив горожан надеть защитные марлевые повязки и маски с угольными фильтрами. В городе объявлен "повышенный уровень экологической опасности", при котором жителям рекомендуют не находиться без нужды вне закрытых помещений. Прерваны работы на стройплощадках и других участках с пребыванием людей на открытом воздухе.

Содержание мельчайших твердых частиц по шкале PM 2.5 в атмосфере, по данным муниципального Центра экологического мониторинга, достигло 623 микрограммов на кубометр, что почти в 25 раз превышает максимально допустимую безопасную норму по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). А по шкале РМ 10, которая, соответственно, информирует о наличии более крупных твердых частиц, показатели превысили 900 мкг на кубометр воздуха, что превышает норму ВОЗ в 18 раз.

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