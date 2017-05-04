На химпредприятии недалеко от Мадрида произошел взрыв, есть раненые

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МАДРИД, 4 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере пять человек пострадали в результате сильного взрыва и пожара в здании химической компании недалеко от испанской столицы.
Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее информации, предприятие Requimsa расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей (автономное сообщество Мадрид). Данных о погибших пока не поступало. В настоящий момент в зоне взрыва наблюдается пожар.
Как отметили представители местных властей, из соображений безопасности будет проведена эвакуация нескольких учебных центров, которые находятся недалеко от места инцидента. Его причины пока не уточняются.